Грандиозный фейерверк завершил празднование 436-летия Тюмени

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

15-минутный фейерверк озарил небо над Тюменью и стал грандиозным завершением празднования 436-й годовщины города. На набережной собрались тысячи горожан и гостей областного центра.

Впервые в этом году в Тюмени запустили два фейерверка. Первый пятиминутный посвятили присвоению Тюмени звания "Город трудовой доблести". Его выполнили на более низкой высоте, чем обычный фейерверк, с использованием различных пиротехнических элементов и фигур.

Буквально через минуту горожане увидели ещё один фейерверк, который продолжался десять минут. Тюменцы скандировали "Тюмень! Россия! Браво!".

Любовь Голышева