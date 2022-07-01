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Грандиозный фейерверк завершил празднование 436-летия Тюмени

Общество, 22:45 30 июля 2022

ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

15-минутный фейерверк озарил небо над Тюменью и стал грандиозным завершением празднования 436-й годовщины города. На набережной собрались тысячи горожан и гостей областного центра.

Впервые в этом году в Тюмени запустили два фейерверка. Первый пятиминутный посвятили присвоению Тюмени звания "Город трудовой доблести". Его выполнили на более низкой высоте, чем обычный фейерверк, с использованием различных пиротехнических элементов и фигур.

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Буквально через минуту горожане увидели ещё один фейерверк, который продолжался десять минут. Тюменцы скандировали "Тюмень! Россия! Браво!".

Любовь Голышева

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# День города , салют , фейерверки

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