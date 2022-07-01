Александр Ремезков уверен, что Тюмень укрепит лидерство по качеству жизни и уровню развития

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюмень сохранит и укрепит свое лидерство среди российских городов по качеству жизни и уровню развития экономики, выразил уверенность депутат Госдумы России от Тюменской области Александр Ремезков.

Он поздравил горожан с 436-м Днем рождения регионального центра.

"Из года в год трудолюбие, предприимчивость, активная гражданская позиция тюменцев позволяют динамично меняться к лучшему городу, который имеет заслуженно высокий статус делового, культурного и спортивного центра Западной Сибири. Сегодня все мы можем гордиться результатами этой эффективной совместной работы властей, бизнеса и жителей Тюмени, общим вкладом в процветание родного города", - сказала депутат.

Он пожелал каждой тюменской семье мира, достатка и благополучия, успехов во всех начинаниях на благо родной земли.