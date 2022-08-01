Комсомольский сквер собрал почти 11 тысяч тюменцев в День города

| Фото: департамент культуры Тюмени | Фото: департамент культуры Тюмени

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Почти 11 тыс. горожан побывали на праздновании Дня города в Тюмени в Комсомольском сквере 30 июля. По всему периметру сквера работали интерактивные площадки, сообщает городской департамент культуры.

Можно было проявить меткость и сыграть в огромный надувной дартс. За победу давались жетоны, которые затем можно было обменять на сувенирную монету с изображением местных достопримечательностей.

На выставке домашних животных представили более 30 уникальных пород собак. Совместно с хозяевами и кинологами они продемонстрировали чудеса дрессуры, прошлись по красной дорожке и получили благодарственные письма от организатора праздника ДК "Поиск".

В турнире по бамперболу участники сражались за мяч, бегая в огромных, надувных шарах. Необычным гостем праздника стал живой робот, который приветствовал гостей, фотографировался и прогуливался по скверу.

На главной сцене праздника выступили артисты, которые не только пели и танцевали, но и проводили интерактивные шоу со зрителями. Одним из самых ярких стало выступление шоу-группы "Африка" и их игра на африканских барабанах.