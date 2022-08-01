Тюменцы всех возрастов побывали на празднике в сквере Депутатов

| Фото: департамент культуры Тюмени | Фото: департамент культуры Тюмени

Праздничная уличная программа, посвященная Дню города, объединила тюменцев всех возрастов в сквере Депутатов 30 июля. Здесь прошли спортивные мероприятия, работали интерактивные площадки и выступали местные артисты, сообщает городской департамент культуры.

Гостем программы стала группа "ХуГа", которая исполнила хиты на все времена и авторскую песню, посвященную Тюмени. Впервые прошел конкурс "Граффити", участники которого рисовали и оставляли свои поздравления и пожелания. Самые старательные на спортивных состязаниях тюменцы получили фитнес-часы.

На аллее художников талантливые авторы представили свои работы в разных техниках, включая современные электронные методы письма. Можно было понаблюдать за работой мастеров и делиться впечатлениями.

В арт-сушке "Город глазами детей" приняли участие более двухсот ребят. Историю города представили на фото-выставке "От истоков к современности". Гости активно участвовали в интерактивах от ведущих.

Завершением программы стала дискотека под открытым небом и интерактив "Краски Холи", к которому присоединились более 100 человек.