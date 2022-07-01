Фестиваль "Танцующий город" впервые пройдет в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Лучших хореографов России и мира объединит фестиваль "Танцующий город", который пройдет впервые не Центральной площади Тюмени 30 июля. Начало в 12 часов, сообщают организаторы.

Горожанам и гостям города представят 18 танцевальных стилей. Это и вальс, и балет, и свободный брейкинг. Для всех желающих с 13 до 18 часов организуют открытые мастер-классы. В паузах гостей ждут выступления самых маленьких танцоров – воспитанников спортшколы "Формейшн Вера дети".

В 19 часов 30 минут начнется гала-концерт с участием лучших номеров от приглашенных звезд. В финале зрителей ждет еще один подарок – музыкальное шоу "Битва оркестров". На сцене сразятся Тюменский оркестр русских инструментов им. Л. Ф. Беззубова под руководством Владимира Лавришина и Тюменский духовой оркестр им. В. Виткалова под руководством Тимура Бахрова.

Хедлайнеры фестиваля – чемпион России и Европы по брейкингу, победитель Red Bull bc One Russia Bboy ZIP Rock Назип Миникаев (Москва), призер чемпионата мира и чемпион России по хип-хопу ArTur Артур Разумейко (Москва).

"Танцующий город" — это калейдоскоп танцевальных уроков, доступных каждому, кто придет в День города на Центральную площадь. Это шесть часовых поясов большой танцевальной страны, объединивших восемнадцать видов танца. Это три танцевальные площадки, одновременно наполняющие красками музыки и движений летний воздух любимого города. Это двадцать лучших учителей, объединившихся в потоке знаний, которые они с радостью отдадут всем любителям танца", – рассказал о фестивале директор Центра спортивного танца Тюмени Алексей Литвинов.