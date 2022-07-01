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Титулованный силач России Михаил Кокляев приедет на фестиваль в Тюменский район

Спорт, 08:19 25 июля 2022

Федерация силового экстрима (архив) | Фото: Федерация силового экстрима (архив)

Самый титулованный силач России Михаил Кокляев станет почетным гостем спортивного фестиваля "Самый сильный на селе", который пройдет в пос. Богандинский Тюменского района 31 июля.

Также в списке – президент федерации силового экстрима РФ Василий Грищенко, организатор турниров в Тюменской области Александр Калинин.

Фестиваль "Самый сильный на селе" пройдет в п. Богандинский впервые. Зрители и участники спортивного праздника смогут не только увидеть трюки в исполнении стронгменов, но и поучаствовать в соревнованиях по дисциплинам силового экстрима среди любителей, в состязаниях по армрестлингу и перетягиванию каната. Активности ждут и самых юных гостей на интерактивных площадках.

Фестиваль откроется на стадионе спортивной школы №2 в 14 часов.

Возрастное ограничение: 0+.

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# силовой экстрим

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