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В Тюмени 56 пар выбрали для бракосочетания красивую дату 22.07.22

Общество, 18:43 22 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

56 тюменских пар решили зарегистрировать брак в красивую дату 22.07.2022.

"Это максимальное число регистраций, которые можно провести в восьмичасовой рабочий день в четырех залах. Как правило, незначительная часть назначенных регистраций брака не осуществляется в связи с неявкой заявителей", – рассказали в комитете ЗАГС администрации Тюмени.

Что касается других ближайших красивых дат, то 43 пары подали заявления на 02.08.2022. На 22.08.2022 регистраций не назначалось, поскольку в воскресенье и понедельник комитет ЗАГС администрации Тюмени эту услугу не предоставляет.

Отметим, сейчас почти все слоты в расписании регистраций заключения брака до второй половины сентября уже заняты.

"Количество регистраций заключения брака снижается, как правило, в январе и в мае, в основном по причине продолжительных нерабочих праздничных дней", – рассказали в комитете ЗАГС.

Инна Пахомова

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# ЗАГС , свадьбы

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