Цифровую независимость и импортозамещение обсудят на тюменском "Инфотехе"

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

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Одной из центральных тем XV тюменского форума "Инфотех-2022", который пройдет в октябре, станет цифровая независимость, а также актуальный сегодня вопрос импортозамещения, об этом директор департамента информатизации Станислав Логинов рассказал в ходе встречи с представителями индустрии информационных технологий в тюменской "Точке кипения" 22 июля.

"В первую очередь это касается как программного обеспечения, так и "железа", - рассказал Логинов. - Замечу, что в этом направлении мы идем с 2017 года, но сейчас этот вопрос как никогда актуален".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Станислав Логинов напомнил также, что уже более пяти лет в Тюменской области работает "Школа программирования". В течение трех месяцев всех желающих бесплатно обучают на специалистов по информационным технологиям и программистов по 15 образовательным программам.

"Мы уже умеем находить правильные решения, примером этому служит в частности то, что Тюмень заняла первое место в рейтинге умных городов России", - считает глава департамента.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По его словам, мы еще не всегда можем правильно подавать подобные решения: "Подобные встречи помогут, в том числе и "подсветить наш регион на общероссийском уровне".

Отметим, что для выпускников "Школы программирования" на базе "Точки кипения" проходят регулярные встречи с представителями IT-компаний региона, направленные на их трудоустройство.

"Мы нацелены на то, чтобы наши выпускники продолжали свое развитие, надо заметить, что прошедшие обучения ребята востребованы и в других регионах", - добавил Станислав Логинов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Директор регионального департамента информатизации поделился с участниками встречи информацией о действии льготной программы ипотеки для IT-специалистов. Более 100 заявок на льготную ипотеку поступило от сотрудников IT-компаний Тюменской области, данная мера поддержки действует в регионе с начала мая. Около 90 из них уже получили одобрение.

Николай Ступников