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Тюменка Маша Хайбуллина участвует в международном фестивале на берегу Байкала

Общество, 15:15 22 июля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Руководитель художественного отдела МТЦ "Космос" Маша Хайбуллина примет участие в международном фестивале-резиденции современного искусства RADI SVETA BAIKAL на острое Ольхон, озеро Байкал 29 августа - 4 сентября. Она стала одной из трех резидентов по программе художники-сценографы.

"Я увидела эту резиденцию, и так как я давно хотела на Байкал, поэтому подала заявку, получила приглашение. Еще увидела, что в прошлом году куратором был Антон Адасинский, мне от этого было дико интересно, пока не знаю, будет ли он в этом году, если да, то я буду в восторге",- рассказала Маша информационному агентству "Тюменская линия".

Фестиваль RADI SVETA BAIKAL посвящен site-specific театру, перформативным практикам, практикам работы с телом, с движением и сознанием. Участниками становятся люди из профессиональной творческой среды и интересующиеся искусством, танцами, театральными и перформативными практиками.

Резиденция – это время, когда ты можешь экспериментировать, а не делать что-то под заказ, отмечает тюменская художница, при этом погружаешься в процесс целиком и полностью.

"Еще я увидела, что в резиденцию попал режиссер, который приезжал в Тюмень, на лабораторию, это Костя Муханов. Ожидания от резиденции - хочется творить без оглядки, работать до потери пульса каждый день, погрузиться в творчество, посмотреть спектакли", - добавила руководитель художественного отдела МТЦ "Космос".

Всего 15 резидентов из Москвы, Зеленограда, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Красноярска, Иркутска, Самары и Беларуси по пяти направлениям получили приглашение на фестиваль. За неделю они создадут три сайт-специфик спектакля, три короткометражных фильма в жанре кинотанец. Тема резиденции: "Загадки русского народа" по книге Д.Садовникова

За время работы байкальского фестиваля пройдут образовательная программа, откроется резиденция для современных художников, тематический блок для перформеров. Кроме того, организаторы устроят программу для зрителей.

Отметим, что RADI SVETA BAIKAL проходит при поддержке Союза театральных деятелей.

Анжела Лебедева

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# Байкал , МТЦ Космос , фестиваль , художник

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