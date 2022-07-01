Исполнители из Татарстана, Омска и региона выступят на Сабантуе в Тюмени

| Фото: сообщество Центра татарской культуры во ВКонтакте | Фото: сообщество Центра татарской культуры во ВКонтакте

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Исполнители из Тюмени, Тобольска, Омска и Татарстана – артисты филармонии Тукаевского района – выступят на Сабантуе, который пройдет в парке Заречный в Тюмени 30 июля с 12 до 19 часов.

Организаторы праздника – Центр татарской культуры – подготовили обширную программу для гостей города и местных жителей. На 13 часов запланировано официальное открытие, на котором выступят почетные гости.

На празднике состоится традиционное вручение подарка самому маленькому гостю, самому старшему и молодоженам.

В программу вошли и спортивные состязания: борьба "Корэш", армрестлинг, поднятие гири. Ярким событием станет Всероссийский открытый турнир по силовому экстриму высшего уровня "Арангул – Батыр". В нем примут участие сильнейшие атлеты России. Их ждут испытания в пяти этапах. Зрители тоже получат возможность продемонстрировать свою силу.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" специалист по методике клубной работы Центра татарской культуры Камиля Фахрутдинова, все желающие смогут познакомиться с культурой татар, поиграть в национальные игры. Гостям предложат разбить горшок, пробежать с яйцом в ложке и ведрами на коромысле. Лучшие мастера декоративно-прикладного творчества научат создавать красивые изделия.

Во время Сабантуя состоится I гастрономический фестиваль плова. Готовить будут кулинары-любители, а зрители и жюри после дегустации определят самое вкусное блюдо и лучшего повара.

Здесь состоится и награждение победителей муниципального отборочного этапа областного фестиваля-конкурса гармонистов "ГАРМОНиЯ". Напомним, творческое состязание пройдет на левом берегу набережной Туры 23 июля.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова