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Раздел о Тобольске появился на платформе "VK Клипы"

Общество, 14:53 22 июля 2022

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

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Короткие познавательные ролики о Тобольске появились на платформе вертикальных роликов "VK Клипы". Коллаборация Visit Tyumen и "VK Клипов" стала первой совместной работой российского туристического бренда и популярной соцсети ВКонтакте.

Тренд "А не пора ли в Тобольск?" рассказывает о главных достопримечательностях и атмосферных локациях города. Интернет-пользователи могут посмотреть, как проходили съемки и следить за клипами по ссылке.

В разделе представлен ролик про Тобольский тюремный замок. Музей сибирской каторги и ссылки еще 30 лет назад был действующей тюрьмой. Авторы "проведут" зрителя по всем ее уголкам. Также пользователям соцсети предлагают узнать больше о Дворце наместника, крепости Абалак и других знаковых местах. Не осталась без внимания и сибирская кухня.

Visit Tyumen | Фото: Visit Tyumen

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# бренд VisitTyumen , видеоролики , Тобольск , туризм

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