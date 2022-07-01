В Тюменской области первые 18 IT-специалистов получили льготную ипотеку

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

18 кредитных договоров с сотрудниками IT-компаний заключено в Тюменской области с начала действия программы льготной ипотеки. Общий объем выданных кредитов превысил 119 млн рублей. Всего же от специалистов этой сферы поступило 160 заявок.

Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в региональном департаменте информатизации, сотрудники могут воспользоваться льготной ипотекой, если IT-компания, в которой они работают, заявила о применении пониженных тарифов страховых взносов хотя бы в одном расчетном периоде.

"По данным управления Федеральной налоговой службы региона за первый квартал 2022 года число таких организаций в Тюменской области составило 61. Всего же в списке IT-предприятий региона, аккредитованных для участия в программе, 278 компаний, где трудятся 4,5 тысяч человек", - говорят эксперты.

К заемщикам, которые хотят взять льготную IT-ипотеку предъявляется ряд требований. Программа доступна для специалистов в возрасте от 22 до 44 лет. Кроме того, размер заработной платы за последние три месяца, предшествующих дате заключения кредитного договора, должен составлять не менее 100 тыс. рублей.

"Согласно статистическим данным о средней заработной плате в Тюменской области около 15,5 процентов сотрудников организаций в сфере информации и связи получают свыше 100 тысяч рублей в месяц", - добавили в департаменте.

Максимальный размер ипотеки, которая доступна работникам IT-компаний, составляет 18 млн рублей. При этом размер первоначального взноса должен составлять не менее 15%, а ставка по кредиту не превысит 5%.

Подробные условия участия в программе льготного кредитования сотрудников IT-компаний размещены на сайте ДОМ.РФ.

Любовь Голышева