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Проект тюменки о раке победил в номинации "Лучший документальный фильм" на фестивале в Канаде

Общество, 15:35 20 июля 2022

скриншот из фильма Марии Миць | Фото: скриншот из фильма Марии Миць

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Проект "Фильм про рак, в котором никто не плачет", снятый в Тюмени, победил в номинации "Лучший документальный фильм" на фестивале Yes! Let's Make a Movie Film Festival в Канаде.

"Я подавала на конкурс свою работу сама. Есть онлайн-платформа, где можно податься практически на любой кинофестиваль в любой точке мира. Победа на фестивале в Канаде стала для моего фильма первой. До этого были три номинации на зарубежных конкурсах. Фестивальный год продолжается. До конца 2022 года еще что-то будет происходить", - рассказала режиссер Мария Миць.

Ранее фильм высоко оценили на английских фестивалях, которые проходили онлайн, в Италии.

В фильме показана история лечения главной героини и режиссера Марии Миць, которой в 2019 году поставили диагноз рак груди второй стадии с генной мутацией. Авторы ленты хотят показать, как можно жить с подобными диагнозами, не погружаясь в страх. В социальной сети во ВКонтакте его опубликовали 4 февраля 2022 года. Возрастное ограничение: 16+.

Инна Пахомова

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