По программе КРТ в Тюменской агломерации на трех незастроенных участках возведут 300 тысяч квадратов жилья

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Восемь проектов комплексного развития территорий в Тюменской области реализуют с 2022 г. В их число включены три незастроенных участка в Тюменской агломерации. Их общая площадь составляет 44,1 га. На них построят 301,5 тыс. кв. метров жилья.

Департамент имущественных отношений Тюменской области уже заключил договор об освоении территории в пос. Боровский, ул. Набережная. Подрядчик - ООО "ИСК ЭНКО", срок реализации проекта 10 лет. Компания для финансирования проектов "Каланчевская" займется развитием района ДОКа в Тюмени также в течение 10 лет. ООО "СтройИнвестТехнология" за этот же срок приведет в порядок земельный участок по ул. Лазурная в Тюмени.

Напомним, Тюменская область, по оценке заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина, лидирует в РФ по применению механизма КРТ по итогам полугодия.

В администрации Тюмени с начала 2022 г. приняты четыре решения о КРТ жилой застройки в районе улиц: Магаданская – Волочаевская; Горпищекомбинатовская; 2-я Луговая – Береговая; Береговая - Мысовская – Газовиков.

Кроме того, региональный департамент имущественных отношений 1 июня 2022 года принял постановление о КРТ нежилой застройки в районе ул. Максима Горького в Тюмени.

Запланировано принятие еще двух решений по комплексному развитию территорий жилой застройки общей площадью 125,2 га, в границах которых построят 1 035 млн. кв. метров, объем сноса — 41 тыс. кв. метров. Эти работы пройдут в Тюмени по ул. Коммунистическая-Набережная-Иркутская (район ДОК), срок принятия решения - август 2022 г. И в Тобольске по улицам С. Ремезова - 5-я Северная - Знаменского — Доронина, срок принятия решения - сентябрь 2022 г.

Отметим, что в 2021 году в Тюмени подписали два договора о КРТ жилой застройки общей площадью 36,9 га. Планируемый объем нового строительства составит 370 тыс. кв. м, объем сноса — 25 тыс. кв. м.

Анжела Лебедева