В Тюменской области активно реализуется механизм комплексного развития территорий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в число регионов, где наиболее активно реализуется механизм комплексного развития территорий. Такие данные привели на стратегической сессии по направлению "Строительство и ЖКХ" в федеральном правительстве.

По словам заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина, в первом полугодии 2022 года в регионах России определено 738 участков, на которых задействуют механизм комплексного развития территорий. Это в общей сложности 27 тыс. га.

"Общая площадь застройки составит 146 миллионов квадратных метров, причем большая часть – 114 миллионов квадратных метров – жилая застройка. В перспективе это даст нам полное обновление городов с эргономичными, комфортными для жителей районами", – сообщил Марат Хуснуллин.

В настоящее время принято 128 решений о комплексном развитии территорий, утверждено 30 проектов по их планировке, выдано 60 разрешений на строительство с планируемым объемом ввода 1,2 млн кв. м жилья в 2022–2024 годах.

Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Александр Ломакин подчеркнул, что это поможет ускорить расселение аварийного и ветхого жилья, решить вопросы очередников, квартир для детей-сирот.

Помимо Тюменской области механизм КРТ активно реализуется в Москве, Московской, Кировской, Челябинской, Белгородской, Иркутской областях, республиках Марий Эл и Адыгея, Ямало-Ненецком автономном округе и Ставропольском крае.

До конца 2022 года в субъектах РФ планируют разработать и утвердить документацию по планировке еще 43 территорий общей площадью 1 тыс. 356 га с общим градостроительным потенциалом более 8 млн кв. м.