Современные трубы с ППУ-изоляцией используют при ремонте теплосетей в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Трубы с пенополиуретановой изоляцией используют при капитальном ремонте тепловых сетей в Тюмени. Благодаря современным технологиям исключается их намокание и коррозия, а также минимизируются риски прорывов теплотрасс.

Об этом в ходе пресс-тура 20 июля рассказал заместитель технического директора по ремонту компании УСТЭК Андрей Камаев. Он отметил, что срок службы новых труб составляет 30 лет.

"Это труба используется для отопления, то есть теплоноситель идет внутри. В заводских условиях сначала проводится дробеструйная обработка стальной части, после этого наносится герметичная полиэтиленовая оболочка. Затем при укладке на стыки одевается муфта, она термоусаживается и становится герметичной. Получается единая неразрывная изоляция по всему трубопроводу", - пояснил он.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Еще одно новшество – использование системы оперативного контроля, когда видны любые повреждения теплотрассы. Это позволяет оперативно реагировать и своевременно проводить ремонты.

Всего в Тюмени в 2022 году заменят 13 километров сетей на 63 объектах. Причем 24 из них ремонтируются за счет средств тарифа на тепловую энергию. Один из таких объектов – участок теплосети протяженностью 540 метров в районе ул. Боровская, 2б, ул. Космонавтов, 1б и детского сада № 25. Только за последние три года здесь зафиксировали 14 повреждений, в том числе, в отопительный период.

Работы подрядчик начал 20 июня и завершит к 30 августа. На территории детского сада уже сделаны монолитный канал и гидроизоляция, выполнена обратная засыпка и ведется благоустройство. На остальных участках теплосети работы продолжаются. Стоимость капремонта этого объекта составляет 40,9 млн рублей.

Еще один участок располагается на ул. 50 лет Октября в районе домов 37-55. Здесь до конца лета заменят 721 метр теплосети. В настоящее время подрядчик ведет земляные работы, специалисты заливают тепловые камеры и готовятся к сварочным работам.

"Сначала раскапывается траншея и демонтируется старая труба, затем укладывается ЖБИ-лоток и заливаются новые монолитные камеры. После этого начнутся сварочные работы. Старые трубы были в плачевном состоянии, поэтому их мы заменяем на новые трубы в ППУ-изоляции того же диаметра", - рассказал мастер строительно-монтажных работ подрядной организации "Интерполис" Илья Клипп.

В настоящее время от горячего водоснабжения здесь отключено 13 объектов, включая один детский сад. Завершить работы подрядчик обещает в срок – к 30 августа.

Любовь Голышева