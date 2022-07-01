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10 тюменских дизайнеров представят этнокостюмы на выставке в музее крестьянского быта

Общество, 10:23 20 июля 2022

Музей истории крестьянского быта во "ВКонтакте" | Фото: Музей истории крестьянского быта во "ВКонтакте"

Костюмы в этностиле представят 10 тюменских дизайнеров в Музее истории крестьянского быта в д. Насекина на фестивале "Красильные выходные", который пройдет 23 и 24 июля. Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" директор музея Инна Нестерова, у гостей будет возможность примерить наряды мастеров.

"Свои костюмы покажут профессионалы и новички во второй день с 14 до 17 часов. Еще мы проведем дефиле "по-насекински" с участниками выставки, но подробности пока не раскрываю. Это изюминка нашего третьего фестиваля. Главное, что посетители смогут сделать фото на фоне наших локаций, например, рядом с сеном или прялкой. И, конечно, пройдет чаепитие с пирогами", – сообщила Инна Нестерова.

В первый и второй день гостей фестиваля ждут экскурсии по выставкам – "Тюменский ЦвЯточек" из предметов с тюменской росписью, "Красильный промысел – набойка" и "Династия красильщиков", где представят коллекцию кукол.

"После экскурсий пройдут мастер-классы. Так, каждый сможет попробовать создать куклу, а ее одежду сделать из ткани с кубовой набойкой. Мы разведем специальный раствор и штампиками набьем рисунок на ткань. Также состоятся игры и хороводы", - поделилась организатор фестиваля.

Вход на двухчасовую программу в первый день — 600 рублей. Стоимость билета на четырехчасовую программу во второй день — 1 тыс. 200 рублей. Необходима предварительная регистрация у Инны Нестеровой по телефону +79123904216. Подробности - на сайте.

Виктория Макарова

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# дизайнеры , мастер-классы , музей , ремесла

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