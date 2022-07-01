В Тюменской области советники по воспитанию появятся в 36 школах и 12 колледжах

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Советники директоров по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями с 1 сентября 2022 года начнут работать еще в 36 школах и в 12 учреждениях среднего профобразования Тюменской области. На новую должность в школах претендуют 60 педагогов, в ссузах – 25.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" региональный координатора проекта "Навигаторы детства 2.0" Наталья Ахлюстина, все они стали победителями одноименного всероссийского конкурса и пополнили кадровый резерв проекта. Теперь на уровне региона из числа победителей выберут тех, кто займет новую должность.

"В 2022 году в конкурсе "Навигаторы детства 2.0" участвовал 151 представитель Тюменской области. Все они прошли конкурсные испытания: электронное портфолио и психолого-педагогическое тестирование. С 19 по 26 июля 85 победителей, вошедших в кадровый резерв от Тюменской области, пройдут собеседования с региональными экспертами. По их итогам станет понятно, кто в 2022 году пополнит ряды советников директоров по воспитанию", - уточнила она.

В августе команды школ и учреждений среднего профобразования примут участие в тренд-сессии, посвященной включению в проект. Параллельно будущих советников зачислят на курсы повышения квалификации в Корпоративном университете РДШ. Они познакомятся с основами своей будущей деятельности: нормативно-правовой документацией, современным содержанием воспитания, принципами разработки программы воспитания для школы.

"В этом году механизм трудоустройства советников будет отличаться от прошлогоднего. Детали сейчас прорабатываются Министерством просвещения РФ с регионами-участниками проекта. Точно известно, что они по-прежнему будут трудоустраиваться не только в школу, но и в Российский детско-юношеский центр, который осуществляет оперативное управление проектом", - добавила Наталья Ахлюстина.

Напомним, в 2021 году Тюменская область вошла в число 11 пилотных регионов для реализации проекта "Навигаторы детства". Тогда по итогам конкурсного отбора советниками директоров по воспитанию и работе с детскими организациями стали 138 педагогов. В 2022 году проект расширился до 46 субъектов РФ. Увеличился и охват – к работе подключились все муниципальные школы и колледжи.

Всего в России в 2022 году победителями всероссийского конкурса "Навигаторы детства 2.0" стали 26 тыс. 633 педагога для работы советниками в школах и 2 тыс. 140 – для трудоустройства в учреждения среднего профобразования.

Любовь Голышева