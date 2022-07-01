  • 18 июля 202218.07.2022понедельник
  • USD57,8323
    EUR57,8851
  • В Тюмени 24..26 С 1 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

650 кг мусора собрали на Панином бугре в Тобольске

Общество, 18:33 18 июля 2022

из сообщества "Чистые игры – чистый Тобольск" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Чистые игры – чистый Тобольск" во ВКонтакте

650 кг мусора собрали участники девяти команд экологического квеста "Чистые игры - чистый Тобольск" на территории памятника природы регионального значения Панин бугор 16 июля, сообщает администрация города.

"Чистые Игры"— не только экологическое просвещение, но и обучение навыкам сортировки и раздельного сбора отходов. В ходе игр собрали 105 мешков: смешанный мусор составил 48 мешков, пластиковые отходы — 34, металл — семь, стекло — 16. Также участники убрали с территории крупногабаритный мусор и автомобильные покрышки.

В конце игры подвели итоги и наградили команды, собравшие наибольшее количество мусора. Первое место собрали "Волонтеры Газпрома". На второй позиции расположились члены молодежного совета УФПС Тюменской области. Третье место досталось "Зеленому миру". Участникам вручили памятные подарки.

﻿

"Чистые игры — чистый Тобольск" прошли в городе в восьмой раз. По итогам всех событий собрали более 15 тыс. кг мусора. Следующие игры пройдут в августе и сентябре.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# квест , мусор

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:53 18.07.2022Более тонны овощей и фруктов изъяли у уличных торговцев в Тюмени
18:33 18.07.2022650 кг мусора собрали на Панином бугре в Тобольске
18:15 18.07.2022В России за выброшенный из машины мусор можно лишиться атомобиля
18:04 18.07.2022Актер театра и кино Антон Буглаков даст советы тюменцам, желающим поступить в Щукинское училище