650 кг мусора собрали на Панином бугре в Тобольске

| Фото: из сообщества "Чистые игры – чистый Тобольск" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Чистые игры – чистый Тобольск" во ВКонтакте

650 кг мусора собрали участники девяти команд экологического квеста "Чистые игры - чистый Тобольск" на территории памятника природы регионального значения Панин бугор 16 июля, сообщает администрация города.

"Чистые Игры"— не только экологическое просвещение, но и обучение навыкам сортировки и раздельного сбора отходов. В ходе игр собрали 105 мешков: смешанный мусор составил 48 мешков, пластиковые отходы — 34, металл — семь, стекло — 16. Также участники убрали с территории крупногабаритный мусор и автомобильные покрышки.

В конце игры подвели итоги и наградили команды, собравшие наибольшее количество мусора. Первое место собрали "Волонтеры Газпрома". На второй позиции расположились члены молодежного совета УФПС Тюменской области. Третье место досталось "Зеленому миру". Участникам вручили памятные подарки.

"Чистые игры — чистый Тобольск" прошли в городе в восьмой раз. По итогам всех событий собрали более 15 тыс. кг мусора. Следующие игры пройдут в августе и сентябре.