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Капремонт инфекционного отделения больницы в селе Казанское завершат в ноябре

Общество, 12:55 18 июля 2022

сообщество "Здравоохранение Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Здравоохранение Тюменской области" во ВКонтакте

Капитальный ремонт инфекционного отделения в областной больнице № 14 в с. Казанское в Тюменской области планируют завершить в ноябре 2022 года, сообщает медицинское учреждение.

Уже завершены демонтажные работы и устройство стропильной системы и кровли. Частично выполнены работы по демонтажу перегородок, электрооборудования, сантехнического оборудования, ведутся электромонтажные работы.

"В обновленном здании расположатся инфекционное отделение, клинико-диагностическая лаборатория, отделение лучевой диагностики и кабинеты функциональной диагностики. Капитальный ремонт позволит жителям района проходить лечение и выполнять необходимые обследования в комфортных условиях, а новое оборудование повысит качество оказания медицинской помощи", - сообщили в областной больнице № 14.

Средства на капремонт выделены из бюджета Тюменской области. Модернизация первичного звена здравоохранения является одним из приоритетных направлений национального проекта "Здравоохранение".

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# капремонт , областная больница

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