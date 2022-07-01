Тюменский предприниматель открыл цех мясных полуфабрикатов ручной лепки

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

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Предприниматель Сабир Хайретдинов открыл в Тюмени цех по производству мясных полуфабрикатов под брендом "Только попробуй". 500-800 кг продукции высокого качества категории "А" производят ежемесячно, ее поставляют в кафе и сеть магазинов.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал Сабир Хайретдинов.

"Лепим пельмени трех видов: с говядиной, свининой и курицей, вареники с картошкой, вишней и хинкали. Вся продукция ручной лепки. Сами едим, кормим своих детей. За качество я отвечаю", - отметил он.

По словам предпринимателя, основная сложность заключалась в лепке ханкали. Это особенный продукт, потому что фарш жидкий, с бульоном, при заморозке жидкость расширяется и плотности теста не хватает, чтобы изделие не лопнуло и не треснуло.

"Чтобы хинкали был как в настоящем грузинском ресторане красивый, с ножкой, хранился до трех месяцев и не трескался, нам пришлось долгое время отрабатывать технологию, даже приобрели специальный шокер", - поделился Сабир Хайретдинов.

Сырье используется местное.

"Благодаря тому, что сырье местное, цена на нашу продукцию ниже, чем, например, у компаний "Цезарь" или "Мироторг", но качество намного выше. Мы даже фарш делаем сами, а не покупаем готовый. Наша ставка на клиентов, которые хотят поесть домашние вкусные пельмени", - добавил он.

Цех Сабир Хайретдинов открыл на собственные средства. Для производства приобрел тестомес, мясоробку, тестораскатку, шокер, холодильный ларь, упаковщик (ручной запайщик). На предприятии трудятся два сотрудника.

"Автоматизированной линии нет, все делается вручную", - подчеркнул он.

Сабир Хайретдинов участвует в мастер-классах "Школы гостевого бизнеса" от Инвестиционного агентства Тюменской области. Дает советы начинающим предпринимателям, что необходимо для открытия успешного бизнеса в сфере общественного питания.

"У меня еще есть кафе "Только попробуй" и я рассказываю о том, как важно развивать онлайн-продажи и сервис доставки, в настоящее время это очень востребовано", - сказал он.

Ирина Шемякина