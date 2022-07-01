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Тобольские полеводы поставляют люцерну и тимофеевку в Югру и Ямал

Экономика, 18:16 17 июля 2022

vk.com/denitro72 | Фото: vk.com/denitro72

Тобольские полеводы поставляют люцерну и тимофеевку в Югру и Ямал

Люцерну и тимофеевку поставляют тобольские фермеры в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Кроме того, они обеспечивают кормами местные животноводческие предприятия.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Тобольского района Леонид Митрюшкин. Одним из образцов культуры земледелия он назвал индивидуального предпринимателя Юрия Тарабукина из с. Булашово. Его сено уже много лет покупают фермы из северных округов, а также местные предприятия. Ежегодно на 1500 га он косит до 16 тыс. рулонов весом по 350 кг.

"Поля Юрия Тарабукина - это образец культуры земледелия. Летом - ровные, весной и осенью - вспаханные в пух. За техникой он следит не менее тщательно. Содержит в чистоте и рабочем порядке", - рассказал Леонид Митрюшкин.

Всего в Тобольском районе на заготовке кормов работают механизаторы из 17 сельхозпредприятий. Задействовано 40 косилок, 25 граблей и 36 прессов. По данным на 15 июля хозяйства скосили более 1 тыс. га угодий и заготовили около 1,2 тыс. тонн сена.

"Аграриям нельзя терять ни минуты, чтобы успеть заготовить корма. Это их хлеб на всю зиму", - добавил Леонид Митрюшкин.

Любовь Голышева

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# аграрии , заготовка кормов , заготовка сена , Тобольский район , экспорт

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