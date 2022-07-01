Коллекцию кактусов и суккулентов представят на тюменской набережной

| Фото: из архива Андрея Теребилова | Фото: из архива Андрея Теребилова

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Фестиваль кактусов и суккулентов "Сад колючек" пройдет на веранде мультицентра "Контора пароходства" в Тюмени 16 июля. Начало в 12 часов.

Участники представят свои коллекции растений. В программе — мастер-классы о прививках кактусов, лекции по выращиванию морозостойких видов, посеву кактусов. Для самых маленьких организуют мастер-класс по раскрашиванию новых "домиков" для суккулентов.

"Проводим такие мероприятия не первый раз. Принимали участие в фестивалях и на выставках. В Тюмени с 1979 года функционирует клуб любителей кактусов и суккулентов. Сейчас он объединяет около 40 активных коллекционеров не только из областной столицы, но и из других городов региона", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" организатор экспозиции, председатель Тюменского клуба любителей кактусов и суккулентов "Ареола" Андрей Теребилов.

На выставке представят самые разные виды кактусов. Пройдет ярмарка растений.

Инна Пахомова