Тюменский проект "Капитаны бизнеса. Развитие территорий" признан лучшим в стране

| Фото: vk.com/lozitsky72 | Фото: vk.com/lozitsky72

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Проект Тюменской области "Капитаны бизнеса. Развитие территорий" стал победителем ежегодной премии Минэкомразвития России "Мой бизнес". Эту практику признали лучшей в номинации "Эффективное взаимодействие с бизнесом", сообщает информационный центр регионального правительства.

Министерство экономического развития России планирует тиражировать тюменскую практику в регионах страны. Инициатором проекта "Капитаны бизнеса. Развитие территорий" стала советник губернатора, президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольга Езикеева.

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Благодаря его реализации возникло более 650 бизнес-идей для развития муниципалитетов Тюменской области, промышленных производств на селе, развития туризма. Правительство региона запускает и контролирует их реализацию.