Ялуторовчанка Светлана Ефимова претендует на грант форума "Территория смыслов"

| Фото: предоставлено Светланой Ефимовой | Фото: предоставлено Светланой Ефимовой

Далее в сюжете Продукты питания и полезные добавки из растений региона разработали тюменские студенты

Руководитель ялуторовского Центра поддержки и развития культуры и спорта "Точка" Светлана Ефимова стала участницей форума "Территория смыслов", направление "Бизнес", который начался в Подмосковье с 13 июля и продлится до 20 июля. Своей проект "Декабристские катания" она представит 16 июля на грантовом конкурсе Росмолодежи.

"Попала я на форум просто подав заявку на сайте АИС "Молодёжь России". Вообще всем советую не упускать возможность и подавать заявки на форумы. Здесь проходят тренинги, мастер-классы, презентации проектов. Одна из глобальных мыслей тут — надо ли импортозамещать? Подражать, повторять, может просто не бояться, а делать, придумывать и воплощать свои идеи? Я буду учувствовать в гранатовом конкурсе для физических лиц. Для моего проекта "Декабристские катания" нужны средства на модернизацию и улучшение ледового корта", - рассказала она "Тюменской линии".

Напомним, проект ялуторовчанки "Декабристские катания" стал одним из победителей конкурса грантов губернатора Тюменской области для СОНКО. Его реализация начнется в декабре 2022 года. Автор проекта решила организовать в городе тематические катания. Инструкторы будут одеваться в костюмы декабристов и учить всех желающих стоять на коньках. Хорошо катающихся горожан пригласят принять участие в балу. Продолжительность проекта — три месяца. К празднованию Нового года пройдет исторический бал.

Добавим, что руководитель Центра поддержки и развития культуры и спорта "Точка" Ялуторовска Светлана Ефимова успешно реализовала в Тюменской области проект "Черлидинг в каждую школу. На его воплощение в жизнь она направила грант – 1 млн рублей – выигранный на форуму УТРО в июле 2021 года.

Участниками форума "Территория смыслов" в Подмосковье в этом году станут 28 жителей Тюменской области. Программа состоит из семи тематических смен: "Город", "Образование", "Бизнес", "Общество", "Безопасность", "Управление", "Политика". Во время форума участники презентуют свои проекты, лучшие из которых получат от Росмолодежи грант до 1,5 млн рублей.

Анжела Лебедева