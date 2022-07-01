При благоустройстве тюменского мкр Тарманы используют плитку из Ялуторовска

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Антискользящую плитку от ялуторовского производителя используют при благоустройстве в мкр Тарманы. Сейчас подрядчик устилает пешеходные дорожки у домов №22 и 24 по ул. Малышева. Все работы проходят в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

По информации пресс-службы администрации Тюмени, муниципалитет поддержал не только регионального производителя, но и подрядные организации, испытывающие определенные трудности в закупке материалов и оборудования. Заместитель главы Тюмени Петр Вагин сказал, что для решения этой проблемы в администрации разработана нормативная база, позволяющая выплачивать подрядным организациям аванс для того, чтобы они могли закупить все необходимое и вовремя выполнить работы по благоустройству.

На территории мкр Тарманы уже установлен универсальный игровой корт, зона воркаута. Скоро появятся популярные у горожан тренажеры и три детские игровые зоны. На обновленной площадке для выгула домашних животных установят оборудование для дрессуры. Предусмотрено место для сцены с памп-треком.

В ходе благоустройства создадут более 60 парковочных мест. Осенью здесь высадят десятки яблонь, вязов, рябин, ив.