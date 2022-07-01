Тюменская область впервые за 35 лет примет Всероссийский кубок по лапте

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Впервые за 35 лет Тюменская область примет лаптистов со всей России. Соревнования пройдут в пос. Боровский 18 июля, сообщает администрация Тюменского района.

В борьбу вступят сильнейшие мужские и женские команды из Омской, Томской, Челябинской, Свердловской, Московской областей, Башкортостана, Марий Эл и Удмуртии.

Тюменскую область будут представлять две дружины из Тюменского района - пос. Боровского и Винзилей, Ярковского района и Тюмени.

Спортсменам, занявшим первые места, присвоят звания мастеров спорта России по лапте. Торжественное открытие соревнований состоится 18 июля в 12 часов на стадионе спортшколы Тюменского района (п. Боровский, ул. Трактовая, 2а). Вход для болельщиков свободный.