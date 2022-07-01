Огромные щуки, первозданная природа: первые туристы проверили рыболовный маршрут в Тюменской области

| Фото: vk.com/irtishfish72 | Фото: vk.com/irtishfish72

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Огромные щуки, первозданная природа, северный экстрим и подъем в верховье реки Демьянки проверили на себе первые туристы в Уватском районе в июне. Пятидневный рыболовно-туристический маршрут на катере "Амур" организовал местный предприниматель Иван Веприков. Его проект стал победителем первого конкурсного отбора госпрограммы "Развитие внутреннего и въездного туризма".

По словам предпринимателя за счет гранта, а это 1 млн рублей, ему удалось приобрести кемпинговое оборудование.

"Закупили хорошие палатки, спальники, раскладушки, столы походные, стулья, генератор – надо улов как-то сохранить в морозильных камерах, ведь люди едут не только за впечатлениями от природы", - рассказал корреспонденту "Тюменской линии" Иван Веприков.

Таким образом, несмотря на дикую природу вокруг, кемпинг стал комфортным для туристов. В нем есть даже собственная баня. Условия привлекают как опытных, так и начинающих рыбаков, туристов со всего Урала.

"Первую группу возили в верховье с 16 по 20 июня. Это четыре рыбака из Екатеринбурга. Они вытащили щуку весом в восемь килограммов. Это редкий для верховья Демьянки экземпляр. Чаще попадаются рыбины от четырех до восьми килограммов. Но даже для бывалых рыбаков впечатлений очень много", - пояснил предприниматель.

В сообществе новость о туре быстро разлетелась, поэтому сейчас бронируют места на август, а сентябрь уже весь расписан.

Как считает сам автор проекта, гости на север Тюменской области едут из-за уникальности таежной реки. Русло Демьянки проходит между лесов. Тур начинается из поселка с таким же названием. Протяженность пути в верховье составляет 120-150 километров.

"На всем пути за пять дней можно не встретить ни одной моторной лодки. Людей нет, дикая первозданная природа: вокруг наши красивейшие северные леса. Плюс нет никакой связи. Многие едут сюда именно, чтобы отдохнуть от городской суеты", - считает Иван.

В следующем году предприниматель и рыбак собирается организовать туры выходного дня, чтобы еще больше туристов смогли насладиться уникальным маршрутом. Он будет рассчитан на субботу и воскресенье. Иван считает, что для тех, у кого рыбалка не на первом месте, этого времени будет достаточно, чтобы больше узнать о природе родного края, да и просто отдохнуть.

Оксана Корнеенкова