Тюменские студенты создали приложение для оперативного определения кариеса у детей

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Решение кейса по детекции кариеса у маленьких пациентов разработали студенты второго курса ТюмГУ на окружном хакатоне "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект" в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба вуза.

В соревновании участвовали 37 команд из разных вузов. По результатам проверки модели автоматическим валидатором кейс занял второе место, в итоговом зачете команда оказалось на шестой строчке.

Как рассказал студент второго курса направления "МОиАИС" Даниил Хижняков, приложение способно определять количество зубов и наличие кариеса у детей за считанные секунды, а также хранить информацию о полученных данных.

"С помощью этой программы специалисты могут быстро, удобно и безболезненно провести анализ ротовой полости ребенка на наличие стоматологических заболеваний. Мы считаем, что у нашего проекта есть перспективы. Во-первых, он может быть развит до полного соответствия стандартам качественного медицинского обслуживания. Во-вторых, приложение имеет удобный и понятный интерфейс. В-третьих, комфортное медицинское обслуживание юных пациентов – это востребованный новый формат заботы о здоровье населения", - сказал он.

В Топ-15 стоматологических кейсов также вошло решение команды "ALV", участники которой – студенты первого курса направления "Компьютерная безопасность" ТюмГУ.