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Три кинозала модернизируют в Тюменской области за счет федерального бюджета

Общество, 19:30 18 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три кинозала Тюменской области – в Голышманово, Нижней Тавде и Ярково – вошли в список объектов, которые планируют модернизировать в 2022 году в населенных пунктах численностью до 500 тыс. человек.

Рейтинг 103 кинозалов из 49 субъектов РФ, которые в числе первых могут претендовать на переоборудование, утвержден Фондом кино по согласованию с Министерством культуры России 18 июля.

Как сообщили в Министерстве культуры России, за время существования программы модернизации кинозалов, призванной создать условия для показа национальных фильмов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек, открыли 1 тыс. 175 кинозалов в 81 регионе страны. Были созданы более 200 тыс. новых зрительных мест. Более 20 млн человек получили доступ к услугам современного цифрового кинопоказа.

С 2022 года увеличен объем средств, предоставляемых на переоборудование одного кинозала до 9 млн рублей.

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# кинозалы , модернизация

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