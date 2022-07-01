В Тобольске во время забега организуют обменник спортивных вещей

| Фото: группа "Тобольский полумарафон 2022" во ВКонтакте | Фото: группа "Тобольский полумарафон 2022" во ВКонтакте

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Бесплатный обменник спортивной экипировкой пройдет в Тобольске 23 июля с 15 до 22 часов. На своп можно принести вещи в хорошем состоянии, чтобы дать им вторую жизнь, и самим обновить гардероб.

Здесь примут брюки, шорты, тайтсы, спортивные майки, футболки, лонгсливы, ветровки, куртки, кроссовки и любые аксессуары, не стоит приносить носки, нижнее белье, в том числе спортивные бра, горнолыжку, купальники и другие специфические спортивные вещи.

Одежду, которая останется после свопа, отправят на благотворительность.

Своп пройдет в день забега Tobol Night Run совместно с объединением "ЭкоТобольск".