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Сквер Юристов с теплыми лавками открыли в Тюмени

Общество, 10:14 19 июля 2022

vk.com/kuharuk_ruslan | Фото: vk.com/kuharuk_ruslan

Сквер Юристов на на пересечении улиц Таврической и Белинского открыли в Тюмени 18 июля. Все работы по благоустройству завершены, заканчивается лишь подсветка к малым архитектурным формам.

Об этом глава города Руслан Кухарук написал на своей странице во ВКонтакте.

"В прошлом году дизайн-проект данной территории был выбран жителями в ходе голосования на федеральной площадке. Новые тротуары, цветники из многолетников, система освещения, парковые качели, лавки с подсветкой и подогревом значительно украсили данную территорию", - рассказал он.

vk.com/kuharuk_ruslan | Фото: vk.com/kuharuk_ruslan

Арт-объект "Юстиция" многие тюменцы и гости города выбирают для фотографирования.

Напомним, по итогам голосования за дизайн-проекты, которые будут реализованы в следующем году, жители Тюмени большинством голосов выбрали сквер Школьный.

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# благоустройство , дизайн-проекты

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