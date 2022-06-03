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Тюменцы выбрали проект благоустройства Школьного сквера

Общество, 18:28 03 июня 2022

с личной страницы Александра Моора ВКонтакте | Фото: с личной страницы Александра Моора ВКонтакте

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Более 41 тыс. голосов отдали тюменцы, выбирая дизайн-проекты будущего благоустройства трех городских территорий на федеральной платформе с 15 апреля по 30 мая. Об этом во ВКонтакте рассказал глава Тюмени Руслан Кухарук.

Больше всего голосов, 16 тыс. 100 отдано за сквер Школьный. Участники проекта выбрали первый дизайн-проект, за который высказалось 11 тыс. 732 человека.

За территорию по ул. Н. Федорова проголосовали 12 тыс. 81 человек. Предпочтение отдано дизайн-проекту №1 – 9 тыс. 982 голоса.

12 тыс. 915 человек выбрали будущий облик территории по адресу: ул. Республики, 21. Из них 8 тыс. 759 проголосовали за первый вариант благоустройства.

"Особенностью этого года явилось участие в голосовании старшеклассников и студентов. Активная поддержка проектов школьниками показала, что эти территории после благоустройства будут востребованы", - отметил Руслан Кухарук и выразил благодарность волонтерам, полтора месяца помогавшим жителям Тюмени разобраться в правилах голосования, работая в МФЦ, на предприятиях, в парках и скверах.

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# благоустройство , голосование , Руслан Кухарук

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