В Тобольске станцуют румбу, джайв и танго на колясках

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Пары из Тобольска, Тюмени, Ишима и Заводоуковска примут участие в первом областном фестивале по танцам на колясках "Лучик света", который пройдет в Тобольске 4 июня.

Зрители увидят конкурсные танцевальные номера в номинациях - румба, джайв, танго, показательные выступления и церемонию награждения. Мастер-класс по бальным танцам на колясках проведут призеры чемпионатов России и Кубка мира, члены основного состава сборной России по танцам на колясках и финалисты чемпионата мира Александр Скобелев и Наталья Жила.

Спортивные бальные танцы на колясках — это зрелищный и популярный вид спорта, появившийся в 1960-х годах. Сегодня движение охватывает больше 40 стран мира.

В Тобольске занятия по бальным танцам на колясках, по словам председателя Тобольского отделения "Всероссийского общества инвалидов" Натальи Варавко, проводятся с 2018 года.

"Мы хотим подарить зрителям праздник радости и красоты и познакомить людей с инвалидностью, которые живут в нашем городе, с этим движением, - рассказала она. - Возможно, вдохновение наших спортсменов побудит новых участников прийти к нам в секцию, познакомиться и попробовать себя в этом прекрасном виде спорта".

Фестиваль "Лучик света" организован в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел" и является проектом нового направления "Инклюзия".

"Для нас важно было поддержать "Лучик света", потому что этот проект решает сразу две задачи программы "Формула хороших дел" — развитие культурной и досуговой сфер Тобольска и инклюзивного, равного для всех общества", - сообщила начальник управления по взаимодействию с органами государственной власти и реализации социально-экономических проектов ООО "ЗапСибНефтехим" Елена Бельская.

Фестиваль пройдет в СК "Центральный", начало - в 11 часов. Вход свободный.