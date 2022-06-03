Пруд с террасой и большие качели украсят обновленный Аптекарский сад в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Пруд с террасой, скульптура семейной пары с первенцем и большие качели появятся в Аптекарском саду Тобольска. Уже скоро горожане и гости смогут оценить преобразования озелененной зоны.

"Сначала выполнили земляные и планировочные работы. Сделали гидроизоляцию специальной мембраной, которая используется для уличных бассейнов. Сейчас завершается работа по установке металлического каркаса, на котором расположится терраса. Приступили к устройству покрытия из палубной доски. Подход к террасе обеспечат с трех сторон, один из них адаптируют для маломобильных групп населения. Также в ближайшее время там установят перила для безопасности горожан. Подразумеваются дежурства специалиста, который будет следить за порядком", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" главный инженер МКУ "Тобольскстройзаказчик" Роман Янсуфин.

Пруд заполнят водой, которую будут своевременно очищать. Сейчас рассматривается возможность установки больших качелей на жестких подвязках, чтобы люди могли сидеть на них и смотреть на пруд. По всему саду планируют разместить пять таких конструкций.

В Аптекарском саду разместят камеры, которые интегрируют в систему "Безопасный город" и в местную систему слежения за объектами. В зоне у пруда будут работать три устройства.

Пешеходные дорожки завершены на 80 %. "Условно говоря, в саду три пешеходных зоны. Одна — для прогулок, вторая - для бегунов. Третья обустраивается для велосипедистов. Ее протяженность составляет около 2,7 километров. Все эти дорожки в принципе идут в одном поперечном профиле, эпизодически разделяются и потом сходятся вместе", — добавил Роман Янсуфин.

После реконструкции озелененной территории здесь появится скульптура, изображающая семейную пару с ребенком на руках. Тематика композиции выбрана неспроста — здесь ранее был первый в Тобольске родильный дом.

Предусмотрена установка уличной мебели. Монтаж турниковых комплексов уже завершен. Юные тоболяки смогут найти себе занятие на одной из трех детских площадок, заполненных малыми архитектурными формами. Их заполнят малыми архитектурными формами в соответствии с возрастом.

Напомним, в день открытия здесь планируют высадить 435 саженцев.

Реконструкция Аптекарского сада завершится в ближайшее время. Высокий процент готовности отметил ранее глава Тобольска Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

Инна Пахомова