Главный врач ФЦН в Тюмени Альберт Суфианов избран членом-корреспондентом РАН

| Фото: пресс-служба ФЦН | Фото: пресс-служба ФЦН

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Главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач РФ Альберт Суфианов избран членом-корреспондентом Российской академии наук, сообщает пресс-служба ФЦН.

Альберт Суфианов, по оценке председателя президиума Уральского отделения РАН, вице-президента РАН, академика Валерия Чарушина, нейрохирург-практик с мировым именем, создавший кафедру нейрохирургии в Первом МГМУ им. И. М. Сеченова.

"У нас были кандидаты из целого ряда научных центров. Уникальной вакансией оказалась специальность "нейрохирургия", на которую претендовал Альберт Суфианов", - подчеркнул он.

Профессор Суфианов - практикующий врач-нейрохирург. Ежегодно из четырех тысяч операций, проведенных в центре, он лично выполняет более 800 – самых сложных и уникальных, сообщает пресс-служба Федерального центра нейрохирургии.

"Его трудолюбие называют фантастическим, а его авторские методики пытаются повторить многие нейрохирурги мира", - отмечено в сообщении.

Альберт Суфианов - единственный от России действительный член Всемирной Академии нейрохирургов, объединяющей всего 100 ведущих нейрохирургов мира.

Он - член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан, Почетный профессор Северо-Осетинской государственной медицинской академии (СОГМА), Кыргызской государственной медицинской Академии им. И. К. Ахунбаева. Удостоен звания Почетного профессора Первой университетской клиники Харбинского университета.

Альберт Суфианов создал и руководит кафедрой нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, является директором учебно-научного института нейрохирургии Российского университета дружбы народов. Сегодня в Россию, в Сибирь, едут обучаться и заниматься наукой резиденты и аспиранты из-за рубежа, а не наоборот.

За короткий срок Альберт Суфианов вывел Тюмень в разряд самых узнаваемых нейрохирургических городов в мире. 27 ноября 2018 года президент России Владимир Путин наградил профессора Альберта Суфианова знаком "Заслуженный врач РФ".

Воспитал свыше 100 высококлассных нейрохирургов, в их числе доктора и кандидаты медицинских наук. Автор более 500 печатных работ. Активно публикуется в ведущих мировых журналах. Является членом редколлегии и рецензентом российских и иностранных профильных научных журналов.