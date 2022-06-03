Новый сезон кинопикников стартует на Базарной площади в Тобольске

| Фото: Центр искусств и культуры Тобольска (архив) | Фото: Центр искусств и культуры Тобольска (архив)

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Открытие сезона кинопикников начнется на Базарной площади в Тобольске 4 июня в 17 часов. В этот день тоболяки и гости города смогут посмотреть сказку "Королевство кривых зеркал" и комедию "Иван Васильевич меняют профессию" на большом экране под открытым небом.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" специалист по связям с общественностью Центра искусств и культуры Тобольска Дарья Аширова, показы советских фильмов и мультфильмов будут бесплатными.

"В Тобольске есть добрая традиция — собираться летними вечерами и смотреть фильмы всем городом. В прошлом году кинопикник продлили и на сентябрь по желанию жителей и гостей города. Показы будем организовывать каждую неделю", — добавила Дарья Аширова.

Организаторы — сотрудники Центра искусств и культуры Тобольска — готовят мягкие сиденья, пуфы и пледы для комфортного просмотра. Горожане смогут приобрести горячие напитки и вкусную выпечку в ярмарочных домиках на Базарной площади.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова