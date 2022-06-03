Правительство докапитализирует две сибирские авиакомпании

| Фото: аэропорт Рощино | Фото: аэропорт Рощино

Далее в сюжете В Тюменской области жителям Донбасса и Украины оказывают всестороннюю помощь

Правительство выкупит облигации авиакомпаний "Уральские авиалинии", "Сибирь" и "Аврору" за 17 млрд рублей из Фонда национального благосостояния, пишут РИА Новости со ссылкой на кабмин.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На приобретение бумаг авиакомпании "Сибирь" планируется выделить более 13,7 млрд рублей. "Уральских авиалиний" - чуть менее 3 млрд рублей, "Авроры" - около 366 млн рублей соответственно.

Подписанный документ в правительстве назвали частью комплекса мер по обеспечению развития российской экономики в условиях внешних санкций. Ожидается, что эта мера позволит поддержать перевозчиков.