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Правительство докапитализирует две сибирские авиакомпании

Экономика, 14:43 03 июня 2022

аэропорт Рощино | Фото: аэропорт Рощино

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Правительство выкупит облигации авиакомпаний "Уральские авиалинии", "Сибирь" и "Аврору" за 17 млрд рублей из Фонда национального благосостояния, пишут РИА Новости со ссылкой на кабмин.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На приобретение бумаг авиакомпании "Сибирь" планируется выделить более 13,7 млрд рублей. "Уральских авиалиний" - чуть менее 3 млрд рублей, "Авроры" - около 366 млн рублей соответственно.

Подписанный документ в правительстве назвали частью комплекса мер по обеспечению развития российской экономики в условиях внешних санкций. Ожидается, что эта мера позволит поддержать перевозчиков.

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# авиаперевозки , Уральские авиалинии

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