В Тюменской области жителям Донбасса и Украины оказывают всестороннюю помощь

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Более 600 человек, вынужденно покинувших ДНР, ЛНР и Украину, приехали в Тюменскую область, начиная с марта 2022 года. Большинство из них едут в регион целенаправленно – к родственникам, знакомым или заручившись поддержкой неравнодушных тюменцев. Тех, кому пока негде жить, размещают в пунктах временного проживания.

О том, как жителям ЛНР, ДНР и Украины помогают тюменские власти, социальные службы, волонтеры и неравнодушные жители, корреспонденту "Тюменской линии" рассказала начальник управления по вопросам соцобслуживания населения и делам инвалидов областного департамента социального развития Гульнара Байматова.

Пока организованных заездов в регион не было. Все едут самостоятельно и чаще всего в Тюмень. Так, по данным на 2 июня из 607 прибывших в регион жителей Донбасса и Украины 504 обустроились в Тюмени, 45 – в Тобольске, остальные едут в муниципалитеты и чаще всего к родственникам.

"Наша первая задача – разместить людей в пункте временного размещения на то время, пока они решают вопросы дальнейшего устройства. Бывает, что нам звонят прямо с железнодорожного вокзала и сообщают о своем прибытии. Мы оперативно созваниваемся с пунктом временного размещения, согласовываем и размещаем их там", - говорит Гульнара Байматова.

Следующая задача – помочь в устройстве семьи или человека, который приехал в Тюменскую область. После обращения на горячую линию 122 социальные работники помогают заполнить и отправить документы на федеральную выплату в размере 10 тысяч. Параллельно на каждого заводится социальный паспорт.

"В социальном паспорте указывается вся информация о семье - откуда приехали, вакцинированы или переболели ли ковидом, где учились, работали, какую профессию имеют и остальное. Здесь же указывается, в чем они нуждаются – в вещах, одежде, обуви, продуктах питания. Если есть дети, то нужны ли им места в школе, детском саду, желают ли они отправить детей отдохнуть в загородный лагерь. Всю эту информацию мы оперативно передаем нашим коллегам в других ведомствах", - пояснила Гульнара Байматова.

Далее к работе подключаются специалисты сфер здравоохранения, образования, труда и занятости населения. Так, сотрудники поликлиник уточняют, нужна ли медицинская помощь и помогают оформить полис ОМС. Если семья приехала с детьми, то система образования видит, необходимы ли им садик и школа. Помощь в поиске работы оказывает департамент труда и занятости населения. Кроме того, соцработники помогают заполнить документы на получение гражданства и оперативно подать их в миграционную службу. При необходимости выдаются и сим-карты.

"Конечно, мы каждого за руку не водим по ведомствам, они ориентируются сами. Но если есть проблемы, то отрабатываем в индивидуальном порядке и все вопросы закрываем. При заполнении социального паспорта выдается памятка, в которой указаны номера горячих линий всех ведомств, организаций, которые в той или иной степени полномочны в решении вопросов по обустройству", - добавила специалист.

В настоящее время в Тюменской области работают три из 16 пунктов временного размещения. Все они расположены в Тюмени – это гостиницы Колос", "Вояж" и "Березка". По данным на 2 июня там проживают 103 человека, но, как пояснила Гульнара Байматова, цифры меняются ежедневно, ведь кто-то снимает квартиру, а кто-то только прибывает в регион.

Проживать в ПВР можно до 60 суток, но иногда люди не успевают обустроиться, получить документ по гражданству и этот срок продлевают. Тюменские соцслужбы совместно с местным агентством недвижимости помогают снять жилье. Зачастую первый месяц проживания оплачивают за счет спонсорских средств.

Особую поддержку оказывают тюменские волонтеры и неравнодушные граждане. К примеру, добровольцы организуют для детей праздники, поздравляют их с днями рождения, возят на городские мероприятия. Продолжают работать пункты гуманитарной помощи и "Лавка добра", куда тюменцы несут одежду, обувь, мебель, продукты длительного срока хранения, бытовую технику.

"Недавно к нам приехала многодетная семья с пятью детьми, они уже съехали из пункта временного размещения и сняли квартиру. Но там были только голые стены и мы дали клич. Семье нужно было все, начиная от сковородки и веника, заканчивая плитой и холодильником. И неравнодушные люди помогали, все необходимое семье собрали",- поделилась Гульнара Байматова.

Она добавила, что чаще всего в Тюменскую область из ДНР, ЛНР и Украины приезжают семьи с маленькими детьми. Меньше пожилых людей и семей со взрослыми детьми. Все они после приезда в регион могут обратиться за поддержкой и помощью по телефону горячей линии 122 (добавочный 3).

Любовь Голышева