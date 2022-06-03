  • 3 июня 20223.06.2022пятница
  • В Тюмени 13..15 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области стартовал марафон по сбору пластиковых крышек

Общество, 16:14 03 июня 2022

ДТиС "Пионер" | Фото: ДТиС "Пионер"

Жителей региона приглашают собрать пластиковые крышки от бутылок и сдать на переработку в рамках онлайн-марафона, запущенного ко Всемирному дню окружающей среды, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

Чтобы стать участниками марафона, нужно до 5 июня организовать место сбора крышек в своем муниципалитете, разместить в соцсетях пост с акции, подкрепленный видео и фотографиями, а также добавить хэштег #ЭКОсборКрышек72.

Пятерку активистов марафона ждут приятные сюрпризы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# марафон , пластмассовые крышки , экология

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:14 03.06.2022В Тюменской области стартовал марафон по сбору пластиковых крышек
15:41 03.06.2022Пруд с террасой и большие качели украсят обновленный Аптекарский сад в Тобольске
15:07 03.06.2022ГИБДД Тюменской области проверит водителей на трезвость
14:54 03.06.2022В Тюменской области жителям Донбасса и Украины оказывают всестороннюю помощь