В Тюменской области стартовал марафон по сбору пластиковых крышек

| Фото: ДТиС "Пионер" | Фото: ДТиС "Пионер"

Жителей региона приглашают собрать пластиковые крышки от бутылок и сдать на переработку в рамках онлайн-марафона, запущенного ко Всемирному дню окружающей среды, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

Чтобы стать участниками марафона, нужно до 5 июня организовать место сбора крышек в своем муниципалитете, разместить в соцсетях пост с акции, подкрепленный видео и фотографиями, а также добавить хэштег #ЭКОсборКрышек72.

Пятерку активистов марафона ждут приятные сюрпризы.