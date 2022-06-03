В Тюмени откроют первую аккредитованную лабораторию по транспорту

| Фото: скриншот видео ГК "ЕвроАзия" | Фото: скриншот видео ГК "ЕвроАзия"

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Первая в Тюмени аккредитованная лаборатория для транспорта появится на производственной базе компании "ЕвроАзия". С ее открытием тюменским автовладельцам будет удобнее регистрировать изменения, которые они вносят в конструкцию своего транспорта.

О новом проекте корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал генеральный директор группы компаний "ЕвроАзия" Андрей Еловенко.

"В таких испытательных лабораториях по исследованию и измерению транспортных средств проводится техническое освидетельствование изменений, которые внесены в их конструкцию. В Тюмени подобных организаций на данный момент нет. Свою лабораторию, которая расположена на территории Тюменского авторемонтного завода, мы оснастили измерительными средствами и оборудованием, специалисты прошли обучение и сдали экзамены в Росаккредитации. Стартуем в июне. Ее все ждут – и прежде всего владельцы транспорта", - уточнил сроки Андрей Еловенко.

Дело в том, что по законодательству любые изменения, которые вносятся в конструкцию транспортного средства, должны быть зарегистрированы в ГИБДД, но только на основании измерений и поверки, проведенных специализированной организацией.

По словам руководителя, сейчас автомобилисты вынуждены пользоваться услугами агентов лабораторий из других регионов, чаще всего в дистанционном порядке. При этом в Тюмени на такие услуги большой запрос, потому что изменения в конструкцию вносят как владельцы частных автомобилей, так и грузовых. При этом речь идет не только об установке газобаллонного оборудования. Оформить нужно даже багажник на крыше, если он не был там предусмотрен.

Услуги планируют оказывать комплексно. Для этого на той же производственной площадке, которая находится на ул. Автороемонтной, 12, готовятся к запуску пункта техосмотра.

"В Тюмени было около ста подобных пунктов, но все они закрыты из-за введения новых правил. Техосмотр должен сопровождаться обязательной видеофиксацией. Кроме того, ужесточились требования к оборудованию, квалификации персонала, процессу организации работ. Изменились и стандарты. Их выполнение жестко контролируют федеральные органы", - рассказал руководитель группы компаний.

Он также отметил, что "ЕвроАзия" выполнила все условия, и центр техосмотра откроется в ближайшее время.

Оксана Корнеенкова