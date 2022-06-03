Подрядчик на строительство школы в поселке Московский определится до 20 июня

| Фото: ТГ-канал Светланы Ивановой | Фото: ТГ-канал Светланы Ивановой

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Подрядчика на строительство школы с дошкольным отделением в пос. Московский назовут к 20 июня. "Это крайне важный для муниципального образования объект, который должны построить в 2024 году", - сообщает в своем Telegram-канале глава Тюменского района Светлана Иванова.

По словам руководителя муниципалитета, в 2022 году откроется новая школа в Богандинском, на финишной прямой – капремонт в Салаирской.

Подрядчики приступили к капитальному ремонту в в Кулаковской, Переваловской и Чикчинской школах, детских садах пос. Боровский и Винзили. Капитально преобразится и дом культуры в Горьковке.

Светлана Иванова напомнила, что благодаря нацпроекту "Здравоохранение" продолжается возведение поликлиники в Каскаре. Модульные врачебные амбулатории до конца года откроют двери для пациентов в Перевалово, Ембаево, Кулаково и Борках.

"На всех этапах стройки и ремонта взаимодействуем со строителями, снимаем проблемные вопросы, чтобы все объекты были сданы в срок и в надлежащем качестве", - подчеркнула она.

| Фото: ТГ-канал Светланы Ивановой | Фото: ТГ-канал Светланы Ивановой

Инна Кондрашкина