В Тюменской области 200 млн рублей направят промышленным предприятиям на выплату по лизингу

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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200 млн рублей выделят промышленным предприятиям Тюменской области на возмещение первоначального взноса по договору лизинга. Решением регионального правительства его размер увеличен в два раза, с 50 до 100 %. Прием заявок от компаний – участников программы лизинга начнется с 6 июня.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Все, что связано с лизингом позволяет предприятиям перевооружаться и это приносит свои плоды. В этом году в связи с изменением ценовой политики, нехваткой оборотных средств решено увеличить возврат первоначального взноса с 50 до 100 процентов. Уверен, что эта мера поддержки будет интегрироваться с теми девятью направлениями, которые мы у себя в инвестиционной стратегии заявили. Для многих предприятий – это окно возможностей", - уверен он.

19 промпредприятий региона по итогам 2021 года получили возмещение затрат по уплате первого взноса по договорам лизинга в сумме 194,2 млн рублей. Предприятия приобрели 41 единицу оборудования на общую сумму более 600 млн рублей. Также для поддержки промышленных предприятий в прошлом году привлекли 14,6 млн рублей из федерального бюджета.

Добавим, если в 2021 году 10 млн рублей могло получить предприятие за год, то в этом году до 25 млн рублей по каждому договору. При этом количество договоров не ограничено.

Анжела Лебедева