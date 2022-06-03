Тобольск стал городом открытий для школьников из Москвы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область стала первым регионом, который реализует столичную образовательно-туристическую программу для школьников "Город открытий". 32 ученика 8-10 классов двух московских школ приземлились в аэропорту Ремезов в Тобольске 2 июня. На протяжении нескольких дней их ждет насыщенная программа с посещением объектов культуры и площадок, открывающих видение на будущее отрасли нефтепромышленного региона.

"Проект "Город открытий" был разработан Московским комитетом по туризму на стыке двух отраслей: образование и туризм. То есть речь идет не только о путешествиях и впечатлениях, но и про получение конкретных знаний и навыков. Фактически мы имеем дело с новым гибким инструментом для профнавигации и профориентации школьников. Программа реализуется в Москве, но Тобольск стал первым городом в России, где мы использовали те же методические навыки образовательного туризма, попробовали эту схему в действии. Мы надеемся, что наш проект сформирует у детей и их родителей хорошую привычку путешествовать по своей стране и в целом повлияет на развитие внутрироссийского туризма", – говорит заместитель начальника управления по развитию образовательного туризма АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" Константин Старостин.

Тобольск неспроста стал первым местом, которое выбрал "Город открытий". Константин Старостин считает, что город с его уникальной историей, культурой и технологиями открывается для детей совершенно по-новому. "В древнем сердце Сибири они могут погрузиться в различные современные индустрии и познакомиться с представителями разных профессий", — добавил он.

Методологию разрабатывали представители Еврейского музея и центра толерантности, Высшей школы экономики, члены "Сколково", работавшие над атласом новых профессий. По словам Константина Старостина, это изучение города как единого образовательного пространства, лаборатории. В Тобольске участники посетят компанию СИБУР, узнают, где и как производятся полимеры, все про нефтегазохимию современной России.

Константин Старостин признался, что посещает Тюменскую область впервые, но наслышан о регионе. "Я ожидаю много разных впечатлений, как с точки зрения эстетики, так и образования. Я тоже вместе с участниками впервые открою для себя компанию СИБУР и узнаю, какие сегодня тренды в этой индустрии. Ребята у нас проходят здесь образовательный маршрут по треку "Экология и устойчивое развитие", – сказал заместитель начальника управления по развитию образовательного туризма АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы".

Такие программы, как "Город открытий", позволят с совершенно нового ракурса открыть его участникам и жителям страны Тюменскую область и Тобольск. Это история долгого сотрудничества. Руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов называет Москву ключевым партнером, в гостях из столицы в регионе видят большой потенциал развития туротрасли в целом. "Сотрудничаем не первый год. По аналогичной программе в сентябре 2021 года 40 тюменских ребят прилетали в Москву. Сейчас у нас идет большой процесс интеграции между командами Москвы и Тюмени. Изучаем предпочтения людей, это помогает нам формировать новые направления", – отметил Дмитрий Пухов.

Проект "Город открытий" положительно влияет на узнаваемость и продвижение Тюменской области, считает он. Любые проекты, будь то чартерные программы, железнодорожные круизы, какие-либо инициативы, нацеленные на то, чтобы жители страны узнали о регионе больше, позитивно сказываются на туристическом потоке. "Мы видим динамику. Уже по итогам первого квартала, во время новогодних праздников, был значительный всплеск интереса к Тюменской области. Так и в майские праздники был зафиксирован прирост на 12 процентов относительно аналогичного периода 2021 года", – подчеркнул руководитель регионального агентства туризма и продвижения.

В первый день для юных гостей провели экскурсию в центральном музейном комплексе Тобольского кремля – Дворце наместника. Сотрудники учреждения рассказали историю управления Сибири, о деятельности сибирских губернаторов, личностях, прославивших край. Затем москвичи отправились на игру в мультицентр "Моя территория", в ходе которой их знакомили с историей города и объектами.

В классе, в котором учится 13-летняя Алина Малина, много призеров различных конкурсов, поэтому учеников пригласили в проект. "Впечатления от Тобольска положительные. Как только мы приехали, нас повели в музей, рассказали много нового, рассказали о сибирских губернаторах, про Романовых послушала. Сам город очень красивый. Раньше я слышала о нем, знала лишь то, что он находится в Сибири. Мы участвуем в треке "Экология и устойчивое развитие", наш класс как раз бережет окружающую среду: мы сдаем пластик, собираем картон", – рассказала ученица седьмого класса школы №1883 Москвы Алина Малина.

Впечатлений от Тобольска хватит на всю жизнь, уверен ученик восьмого класса школы №224 Зиевуддин Усмонов: "В городе много красивых мест, в некоторых из них мы побывали. Во Дворце наместника все очень круто. Экскурсовод все хорошо рассказала. Нам всем очень понравилось".

Гости из Москвы пробудут в Тобольске до 6 июня. В маршрут включены нефтехимический комплекс "ЗвпСибНефтехим", образовательный центр "СИБУРинтех", Тобольский многопрофильный техникум, школа №9, детский технопарк "Кванториум", Дом мастеров. По возвращению дети подготовят презентацию собственной проектно-исследовательской работы, которая может лечь в основу инновационного стартапа.

В дальнейшем методология образовательного туризма будет использована в других регионах, переговоры уже ведутся. Идет разработка треков проекта "Город открытий" в Тюмени. "В эти дни мы принимаем детей по треку "Экология и устойчивое развитие", мы понимаем, что есть еще множество отраслей, где мы сильны. Например, медицина, строительство, креативные индустрии. "Город открытий" позволит детям научиться работать в рамках проектной деятельности. По итогам школьники разработают концепцию или модель, которая позволит своему городу преобразиться", – резюмировал Дмитрий Пухов.

Инна Пахомова