С флорой и фауной Гилевской рощи познакомят тюменцев на экскурсии

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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С флорой и фауной Гилевской рощи познакомят тюменцев на экскурсии, которая начнется 5 июня в 14 часов. Встреча посвящена Всемирному дню окружающей среды.

"Слушатели узнают об исторической составляющей парка. Там есть достаточно старые сосны. Раньше здесь находили археологические находки. В Гилевской роще произрастают растения занесенные в Красную книгу — липа сердцелистная, папоротник щитовник мужской и орхидея гнездоцветка клобучковая", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" специалист по проектной деятельности, орнитолог ТООДД "ЧИР" Наталья Кискина.

Отдельно разговор пойдет о животных, обитающих здесь. Когда люди видят многообразие птиц и зверей вокруг себя, у них возникает понимание, что нужно беречь окружающую среду, считает Наталья Кискина. Прийти могут все желающие. Сбор участников пройдет у центрального входа. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова