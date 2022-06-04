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Руслан Кухарук поблагодарил тюменцев за участие в голосовании по благоустройству города

Общество, 11:50 04 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Более 41 тыс. жителей Тюмени приняли участие в голосовании за варианты благоустройства городских территорий, которые преобразятся в 2023 году.

"В преддверии празднования Всемирного дня охраны окружающей среды в нашем городе прошло много экологических акций. На одном из таких мероприятий я поблагодарил тюменцев, волонтеров, которые активно помогали горожанам участвовать в голосовании, а определении территорий, которые благоустроят в следующем году. Благодарю всех, кто помогали нам реализовывать этот проект", – рассказал глава города Руслан Кухарук в своем Telegram-канале.

Ознакомиться с проектами, которые набрали большее количество голосов, можно на сайте администрации Тюмени.

Напомним, 16 тыс. 100 голосов отдано за сквер Школьный. Участники проекта выбрали первый дизайн-проект, за который высказалось 11 тыс. 732 человека.

За территорию по ул. Николая Федорова проголосовали 12 тыс. 81 человек. Предпочтение отдано дизайн-проекту №1 – 9 тыс. 982 голоса.

12 тыс. 915 человек выбрали будущий облик территории по адресу: ул. Республики, 21. Из них 8 тыс. 759 проголосовали за первый вариант благоустройства.

Инна Пахомова

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# благоустройство , Руслан Кухарук

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