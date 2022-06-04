В Тюмени участники проекта "Отряды мэра" освоят 50 профессий

| Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука | Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука

50 профессий освоят подростки-участники проекта "Отряды мэра" в Тюмени в 2022 году. Старт нового сезона состоялся 3 июня.

"Проект родился в нашем городе 23 года назад. Каждый год тысячи ребят выходят на улицы областной столицы, чтобы сделать ее лучше и краше. Начиналось все с той профессии, которая связана с благоустройством, но с каждым годом появлялись все новые виды занятости. Сегодня их насчитывается 50", – рассказал в своем Telegram-канале глава города Руслан Кухарук.

Отметим, в "Отрядах мэра" была создана бригада помощников МЧС, работает "Детский дорожный дозор" – бригада, в задачи которой входит пропаганда ПДД. Есть специализированные бригады экскурсоводов-историков, журналистов, артистов, зоозащитников.

По словам Руслана Кухарука, "Отряды мэра" – это не просто трудовая занятость подростков летом. Проект дает новые знакомства, возможность почувствовать себя хозяином города.

Инна Пахомова