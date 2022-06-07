АРВ-терапия помогает в борьбе со СПИДом в Тюменской области

Фото: ГБУЗ ТО "Центр профилактики и борьбы со СПИД" ВКонтакте Фото: ГБУЗ ТО "Центр профилактики и борьбы со СПИД" ВКонтакте

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Бороться с распространением ВИЧ в Тюменской области помогает АРВ-терапия - лечение антиретровирусными (АРВ) препаратами.

"ВИЧ-инфекция сегодня – это контролируемое хроническое заболевание. Если человек инфицировался ВИЧ, то важно выявить заболевание, пока оно еще не нанесло большого ущерба, и в точности выполнять рекомендации врача по приему антиретровирусных препаратов. И тогда человек может жить столько же, как если бы у него не было ВИЧ", - рассказала главный внештатный специалист департамента здравоохранения Тюменской области по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Ольга Саража.

По данным на 1 мая 2022 года в Тюменской области проживало 16 тыс. 353 ВИЧ-положительных человека, это 1,1% населения региона. 84, 2% из них принимают АРВ-препараты, сообщает пресс-служба регионального Центра профилактики и борьбы со СПИД. Решение о таком лечении - очень ответственный шаг, ведь придется их принимать всю жизнь. Лекарств, полностью избавляющих человека от ВИЧ пока не существует.

Современные АРВ-препараты позволяют настолько снизить уровень вируса в крови, что человек теряет способность передавать инфекцию. Это называется – неопределяемая вирусная нагрузка. На 1 мая 2022 года 91,5% ВИЧ-положительных жителей Тюменской области, принимающих АРВ-терапию, имеют неопределяемую вирусную нагрузку. А это значит, что они практически перестали быть источником заражения для окружающих и снизили до минимума влияние вируса на свой организм.

Евгений Бабенко