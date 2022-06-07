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Александр Моор поздравил жителей Тюменской области с Днем эколога

Губернатор, 09:12 05 июня 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Профессиональных защитников природы и всех жителей региона, кто вносит свой посильный вклад в дело охраны окружающей среды, поздравил с Днем эколога губернатор Тюменской области Александр Моор.

По словам главы региона, все больше тюменцев с пониманием относятся к вопросам экологии, активно присоединяются к различным акциям и личным участием привносят позитивные изменения в эту сферу.

В тюменском регионе экологическая культура прививается с юных лет. Уже более двух сотен детских садов реализуют природоохранные социально-образовательные проекты, около тысячи ребят постарше вступили в школьные лесничества.

"Спасибо всем, кто принимает ежегодное участие в субботниках, акциях по уборке водных объектов, восстановлении лесов. Начиная с 2020 года, в Тюменской области площадь лесовосстановления и лесоразведения превышает площади вырубленных и погибших лесных насаждений. Такая практика будет сохранена и на последующие годы", - подчеркнул Александр Моор.

Поэтапно решаются и другие важнейшие задачи: рекультивируются и ликвидируются несанкционированные свалки, на построенных мусоросортировочных заводах ведется сортировка отходов, открыт первый в России карбоновый полигон. Все эти и другие мероприятия – серьезный вклад в улучшение экологической обстановки, снижение нагрузки на окружающую среду и сохранение нашей природы.

"Уверен, консолидация усилий экологов, представителей общественных организаций, предприятий и власти, инициативных и неравнодушных граждан позволит укрепить экологическое благополучие в Тюменской области. Желаю всем здоровья, гармонии, успешной реализации намеченных планов и добрых инициатив!" - сказал глава региона.

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# Александр Моор , День экологии

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