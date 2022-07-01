Ночной забег в Тобольске соберет 200 участников из 25 городов

| Фото: группа "Тобольский полумарафон 2022" ВКонтакте | Фото: группа "Тобольский полумарафон 2022" ВКонтакте

Летний забег Tobol Night Run на 3, 5 и 10 километров состоится в Тобольске 23 июля. В нем примут участие более 200 любителей бега из двух десятков городов России, рассказал ИА "Тюменская линия" организатор мероприятия Константин Ваганов.

"Это новый летний забег от команды Тобольского полумарафона. Место проведения — стадион-парк "Тобол". Обычно забеги проходят в утреннее время, но наш старт состоится на закате дня. Ожидаем более 200 человек, уже зарегистрировались 180 человек из 25 городов 10 субъектов РФ. Это Омская, Свердловская, Томская области, Югра, Ямал и другие ближайшие к нам регионы", — сообщил он.

По словам организаторов, цель забега не только в том, чтобы за счет нестандартного формата привлечь новых людей к занятиям бегом, но и создать возможность для общения уже существующего в регионе бегового сообщества.

Участников ждет качественно проработанная трасса, пункты освежения на дистанции, электронный хронометраж и медаль на финише для каждого участника. Отдельные элементы медали покрыты фосфоресцирующим лаком — награды будут светиться в темноте.

Открытие мероприятия — в 20 часов, старты — в 20 часов 30 минут. В программе Tobol Night Run — диджейский сет и выступления кавер-групп.

Стоимость участия в забеге — от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, регистрация на забег по ссылке.

Влада Нерадовская